in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale quello capitato alle prime luci di questa mattina, sabato 1° febbraio, a Lallio, nella provincia di Bergamo: il bilancio è di quattro persone ferite. Stando a quanto si apprende, intorno alle ore 7, in via delle Rose, nei pressi della stazione ecologica, nell'area industriale della cittadina, un'automobile e un furgone si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento: sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, con cinque ambulanze e un'automedica. I feriti sono stati trasportati tutti all'ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo: si tratta di un ragazzo di 15 anni che ha riportato una contusione toracica e all'addome; un giovane di 26 anni che ha riportato una contusione toracica; un uomo di 38 anni che ha riportato la frattura di una clavicola e una contusione al bacino; una donna di 34 anni che ha riportato la frattura del femore sinistro e una contusione ad addome e torace. Nessuno dei feriti, per fortuna, è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai soccorsi, sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno aiutato i sanitari, i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente, che come detto risulta ancora poco chiara, e stabilire eventuali responsabilità.