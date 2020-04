in foto: Immagine di repertorio

Tragico incidente nella serata di ieri a Guidizzolo, in provincia di Mantova. Un uomo di 47 anni è morto a seguito della caduta dal suo scooter. L'episodio si è verificato attorno alle 21.20 di ieri, lunedì 27 aprile, sulla strada statale Goitese 236, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. Il 47enne era in sella al suo scooter: dopo un sorpasso avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull'asfalto. Nella caduta il 47enne ha perso il casco: le conseguenze dell'impatto sono state pertanto ancora più gravi.

Sul posto, allertati dai presenti che hanno assistito alla scena, sono intervenuti i soccorritori del 118 a bordo di due ambulanze e di un elicottero. Purtroppo però per l'uomo non c'era ormai più niente da fare: è morto sul colpo a causa del trauma alla testa. Il personale del 118 ha assistito sul posto la donna che era al volante dell'auto che lo scooterista aveva superato subito prima di cadere, rimasta sotto choc per aver assistito all'incidente.

Ieri un altro incidente mortale: morto un ragazzo di 32 anni

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, sulla quale indagano i carabinieri della compagnia di Castiglione delle Stiviere. Il conducente dello scooter potrebbe aver perso il controllo del mezzo perché non si è accorto di una curva o perché ha urtato contro un piccolo ostacolo – un sasso o un ramo – sull'asfalto, che in quel tratto della statale Goitese è buio. Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto nella giornata di ieri, un campanello d'allarme che testimonia come il graduale ritorno alle attività lavorative stia comportando anche il ritorno di un fenomeno grave come i morti sulla strada: è avvenuto a Pianengo, in provincia di Cremona. A perdere la vita un uomo di 32 anni, anche lui in moto: si è scontrato contro un camioncino.