in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente questa notte a Cusago. Un uomo di 40 anni è morto dopo essere finito con la sua auto in un canale in viale Europa. Il conducente ha perso il controllo della vettura per cause da accertare: la sua auto è finita fuori strada terminando la corsa in un canale che costeggia la strada. Quando i soccorritori del 118, allertati attorno alle 2.45, sono giunti sul luogo dell'incidente l'uomo, S.D., era sommerso dall'acqua ed era finito in arresto cardiaco. Il ferito è stato trasportato d'urgenza con un'ambulanza in ospedale dopo essere stato intubato e trattato sul posto, ma una volta arrivato al Policlinico di Milano, come comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza in una nota, i medici hanno purtroppo potuto solo constatarne il decesso.

In corso le indagini sulla dinamica dell'incidente, affidate ai carabinieri

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente: i rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Corsico, mentre per le operazioni di recupero del corpo e poi dell'auto del 40enne dal canale sono intervenuti i vigili del fuoco. Probabilmente sulla salma verranno disposti ulteriori accertamenti, che aiuteranno a capire se l'uomo sia morto per annegamento, per i traumi dovuti all'impatto o magari per un malore accusato mentre si trovava al volante.