in foto: Pietro Crotti

Non ce l'ha fatta Pietro Crotti, il ragazzo di 22 anni rimasto coinvolto in un incidente a Corte Franca in provincia di Brescia: il giovane è morto nella notte tra sabato e domenica dopo aver lottato per ore contro la vita e la morte. Residente a Sulzano, il 22enne era in sella alla sua moto da cross Husqvarna lungo la Provinciale quando si è scontrato con una vettura, una Kia, intorno alle 9 di domenica mattina. L'impatto è stato violentissimo e il 22enne è stato sbalzato sull'asfalto per metri riportando ferite e fratture gravissime: il personale medico giunto sul posto con ambulanza ed elicottero è intervenuto immediatamente, e proprio a bordo dell'elimabulanza è stato trasportato d'urgenza la Civile di Brescia dove è morto nella notte.

La polizia stradale indaga sulla dinamica dell'incidente

Ora gli agenti della polizia stradale di Iseo giunti sul posto per i rilievi del caso subito dopo l'impatto dovranno ricostruire quanto accaduto e stabilire la dinamica dell'incidente non ancora chiara. Secondo una prima ricostruzione però sembra che il 22enne stesse procedendo lungo la strada quando l'auto, una Kia, ha effettuato una manovra di svolta a sinistra e non vedendo sopraggiungere la moto l'ha praticamente centrata in pieno sbalzando il giovane dalla sella sull'asfalto. Disperati amici e parenti del giovane: sul suo profilo tanti i messaggi di cordoglio.