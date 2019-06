Un ragazzo di 22 anni si trova ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia dopo esser rimasto coinvolto in un gravissimo incidente questa mattina alle 9: a bordo della sua moto il giovane si è scontrato con una vettura, rimanendo gravemente ferito. È accaduto a Corte Franca, in provincia di Brescia, lungo la strada provinciale 1/b: secondo una prima ricostruzione avanzata gli agenti della polizia locale, il 22enne era in sella alla sua due ruote quando non è riuscito a evitare l'impatto con la vettura proveniente dal senso di marcia opposto.

La moto si è spezzata in due parti dopo l'impatto

Lo scontro è stato così violento da spezzare in due la moto e sbalzare il giovane a diversi metri di distanza dall'impatto: le sue condizioni sono apparse subito disperate e poco dopo sono giunti sul posto i soccorritori del 118 con un'ambulanza coadiuvati poi dal personale medico sopraggiunto a bordo di un elicottero. Il 22enne è stato trasportato in codice rosso al Civile di Brescia mentre i due uomini a bordo della vettura coinvolta nel sinistro sono stati medicati sul posto: entrambi hanno riportato solo lievi ferite. Il ragazzo non avrebbe mai perso conoscenza secondo quanto si apprende ma avrebbe riportato seri traumi e diverse fratture piuttosto gravi su varie parti del corpo. Intanto sul luogo dell'incidente sono giunti gli agenti della polizia stradale di Iseo che hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi di rito e ricostruire quanto accaduto e la dinamica dell'incidente.