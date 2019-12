Tragico incidente stradale, purtroppo mortale, quello che si è verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 17 dicembre, a Colturano, nella provincia di Milano: la vittima è Tommaso Rosa, un ragazzo di soli 25 anni, originario di Peschiera Borromeo. Il 25enne si trovava a bordo della sua Fiat 500 e stava percorrendo la Strada Provinciale della Cerca, in direzione Melegnano, quando si è scontrato contro un camion. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul luogo dell'incidente, per ricostruirne la dinamica, sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione, il 25enne avrebbe tamponato un'auto che lo precedeva, guidata da una donna di 43 anni, rimasta ferita; ha poi invaso l'altra corsia, scontrandosi frontalmente con il camion.

Per consentire l'intervento dei soccorritori, i rilievi delle forze dell'ordine e la rimozione dei veicoli incidentati, il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso, come ha annunciato il Comune di Colturano, causando notevoli disagi alla circolazione automobilistica. A causa di grave incidente stradale, la Strada Provinciale 39 ‘Cerca' è chiusa in entrambi i sensi di marcia dalla rotonda intersezione con la SP159 all’incrocio con Via delle Industrie, altezza ‘La Nuova Cascina Lombarda'. Le Forze dell’Ordine sono sul posto, per effettuare i rilievi relativi e gestire la circolazione stradale. Si raccomanda la massima attenzione e si richiede pazienza per i disagi correlati".