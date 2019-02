in foto: L’incidente a Cesano Maderno (Foto Vigili del fuoco)

Spettacolare incidente stradale a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Attorno alle 13 di oggi, 5 febbraio, tre auto si sono scontrate tra loro per cause ancora da accertare. Lo schianto è avvenuto in via don Luigi Viganò, nei pressi di una rotatoria. Una delle vetture coinvolte nell'incidente, una Fiat Panda, si è ribaltata nell'urto terminando la sua corsa su una fiancata. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza oltre a due automezzi dei vigili del fuoco e alle pattuglie della polizia locale di Cesano Maderno.

I vigili del fuoco hanno estratto i due feriti dalle lamiere: non sono gravi

Due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere delle loro auto ed è stato necessario l'intervento dei pompieri per estrarle dagli abitacoli e consegnarle alle cure del personale paramedico. Fortunatamente le condizioni delle due persone ferite, una donna di 49 anni e un uomo di 83, non sono gravi. I due sono stati trasportati entrambi in codice verde negli ospedali di Paderno Dugnano e Carate Brianza. Resta da capire la dinamica dell'incidente: i rilievi sono stati effettuati dai vigili urbani che dovranno anche accertare eventuali responsabilità da parte degli automobilisti coinvolti.