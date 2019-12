Tragico incidente a Castiglione della Stiviere, nel Mantovano, dove un uomo di 81 anni ha perso la vita nello scontro tra la sua auto e il furgone. La vittima dello schianto è Osvaldo Masini, padre del campione paralimpico di ciclismo Giancarlo Masini, sesto a cronometro negli ultimi mondiali di paraciclismo.

Scontro frontale a Castiglione delle Stiviere: morto Osvaldo Masini

L'anziano era al volante della sua Fiat 600 ha centrato frontalmente un furgone ed è morto sul colpo. Sul posto, all'altezza del civico 26 di via Solferino, sono arrivati i vigili del fuoco insieme a un'ambulanza e un'automedica del 118 in codice rosso, ma per l'uomo non è stato possibile fare nulla. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della polizia municipale di Castiglione, che hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire le responsabilità. L'81enne era un meccanico di moto, molto conosciuto nella zona. Il figlio Giancarlo, rimasto vittima di un incidente mentre faceva motocross, è da sei anni un atleta della squadra paralimpica italiana.

Incidente mortale a Puegnago del Garda

Un uomo di 51 anni è morto sul colpo in un altro grave incidente stradale che è avvenuto ieri, domenica 15 dicembre, a Puegnago del Garda, in provincia di Brescia. Nello schianto frontale tra la sua auto e quella guidata da un ragazzo di 26 anni, rimasto a sua volta gravemente ferito, ha perso la vita Giovanni Borra. La moglie e una delle due figlie della vittima, un negoziante molto noto a Puegnago, hanno assistito allo schianto.