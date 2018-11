in foto: Il camion ribaltato (Foto dei Vigili del fuoco via Twitter)

Incidente stradale questa mattina a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo. Poco prima delle 7, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, un autoarticolato si è ribaltato sulla strada Provinciale 170 Rivierasca. Ignote le cause del sinistro che ha visto coinvolti due uomini di 38 e 39 anni. Fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito gravemente: sono stati soccorsi dal personale medico del 118 e trasportati in codice verde su due ambulanze all'ospedale di Verdellino. Sulla provinciale sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale di Bergamo e i vigili del fuoco. Ai primi toccherà capire perché l'autoarticolato si sia ribaltato su un fianco: se per una manovra errata o qualche altra causa. I pompieri hanno invece lavorato con un'autogrù per sollevare l'autoarticolato e liberare così la strada provinciale. Le operazioni hanno comportato momentanei disagi alla circolazione che è stata temporaneamente sospesa.