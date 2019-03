in foto: Immagine di repertorio

Brutto incidente stradale questa mattina a Cantù, in provincia di Como. Un autobus ha schiacciato la gamba a una ragazza di 20 anni. La giovane è stata soccorsa in elicottero dal 112 e trasportata all'ospedale Sant'Anna: nonostante la gravità dell'incidente è stata ricoverata in codice giallo e non è dunque in pericolo di vita. Quanto avvenuto questa mattina è ora al vaglio dei carabinieri di Cantù, chiamati ad accertare l'esatta dinamica dell'episodio. L'incidente, stando a quanto segnalato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima delle 10 in via Torre, all'altezza del civico 15. Il conducente del bus, un mezzo della linea cittadina C84, a quanto pare stava effettuando una manovra per svoltare sulla sinistra proprio in via Torre. La ragazza stava percorrendo la strada, camminando vicino a un muretto, e sarebbe rimasta schiacciata tra lo stesso e il bus. Immediata la segnalazione all'Areu, allertato in codice rosso: una volta che i soccorritori sono giunti sul posto per feortuna le condizioni della ferita si sono rivelate meno gravi del previsto, anche se ne è stato disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale Sant'Anna.