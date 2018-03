La procura generale di Milano insiste: l'ex amministratore delegato di Expo Beppe Sala, oggi sindaco di Milano, deve essere processato con l'accusa di abuso di ufficio. A ribadire la richiesta della procura generale sono stati i sostituti procuratori generali Vincenzo Calia e Massimo Gaballo in sede di udienza preliminare. La richiesta di rinvio a giudizio era già stata presentata nei mesi scorsi. Secondo i magistrati Sala, in qualità di amministratore delegato della società Expo2015 Spa, avrebbe violato una serie di norme, tra cui quelle del Codice degli appalti, affidamento in maniera diretta e senza gara alla società Mantovani Spa il bando per la fornitura del verde all'Expo: seimila alberi che vennero piantati nel sito di Rho-Pero che ospitò i padiglioni dell'Esposizione universale milanese tra maggio e ottobre del 2015. Oltre a Sala è accusato di concorso in abuso d'ufficio anche l'ex manager di Expo Angelo Paris. Sala affronterà inoltre un altro processo con rito immediato per un'altra vicenda legata all'Esposizione universale, quella sull'appalto più importante, la Piastra dei servizi. Per quella vicenda le accuse di cui il sindaco di Milano deve rispondere (sempre in qualità di ex ad e commissario unico di Expo) sono di falso materiale e ideologico: avrebbe retrodatato le nomine di due commissari che dovevano giudicare proprio il bando della Piastra.