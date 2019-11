Inchiesta “Ombre Nere”, neonazista 57enne arrestato a Monza: in casa aveva un fucile e due revolver

Nuovo arresto nell’ambito dell’inchiesta “Ombre Nere” da parte dell’Antiterrorismo. Dopo il blitz di ieri in tutta Italia, in manette è finito un neonazista 57enne di Monza a cui son stati trovati, in casa, un fucile, una carabina e due revolver. L’operazione riguarda lo smantellamento di un’organizzazione che voleva fondare un partito nazista in Italia.