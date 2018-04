Paura nella notte a Milano. Un incendio è divampato in un appartamento che si trova al civico 20 di via Giordano Bruno, nel cuore della cosiddetta Chinatown milanese. Le fiamme, secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, si sono sviluppate attorno alla mezzanotte e mezza per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti cinque automezzi dei vigili del fuoco, tra cui un'autoscala: il lavoro dei pompieri ha consentito di spegnere in poco tempo il rogo. Purtroppo una persona è rimasta ferita, riportando delle ustioni: non sono state comunicate al momento le sue generalità né si conoscono le sue condizioni. Restano da capire le cause dell'incendio: non è ancora chiaro se si sia trattato di un rogo accidentale o se si invece si possa essere trattato di un atto doloso.

L'incendio di San Donato Milanese

L'incendio di questa notte chiude un weekend tragico per quanto riguarda il corpo dei vigili del fuoco. La notte del 6 aprile, venerdì, un volontario dei pompieri, Pinuccio La Vigna, di 48 anni, è morto schiacciato dal tetto di un capannone a San Donato Milanese. La vittima era intervenuta assieme con i colleghi per spegnere un incendio che era divampato nella struttura, di proprietà di una ditta che commercia detersivi, la Rykem. Il calore ha però fatto crollare il tetto del capannone: il 48enne La Vigna è stato investito in pieno dal tetto crollato ed è morto sul colpo.