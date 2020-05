in foto: (Immagine di repertorio)

Incendio nella notte a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Attorno alle 4 del mattino, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, un rogo è divampato all'interno di un appartamento in via Libertà. Ignote al momento le cause del rogo, anche se si ipotizza un evento accidentale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, oltre che i carabinieri. Il personale sanitario ha prestato soccorso a un uomo di 36 anni, V.M. le sue iniziali, che si è procurato ustioni fino al terzo grado a entrambe le mani.

Il 36enne ha riportato ustioni fino al terzo grado alle mani: portato in ospedale

Stando a quanto ricostruito al momento, a prendere fuoco sarebbe stato un materasso all'interno dell'appartamento. Il 36enne si sarebbe ustionato proprio nel tentativo di spegnere le fiamme partite dal materasso, che rischiavano di propagarsi al resto dell'appartamento. Per il 36enne la disavventura è finita con un trasporto in codice giallo all'ospedale di Niguarda, dove si trova il Centro grandi ustioni e dove l'uomo è tuttora ricoverato per curare le sue. Ai carabinieri spetterà ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Si tratta del secondo incendio nel giro di due mesi a Cinisello Balsamo: ai primi di marzo un rogo era divampato in un appartamento al primo piano di un palazzo Aler in via del Carroccio, zona Sant'Eusebio, causando l'intossicazione di tre persone e l'evacuazione dell'intero edificio, invaso dal fumo. A causare il rogo in quel caso era stata una candela caduta su un divano.