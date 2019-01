in foto: L’incendio a Carugate (Foto: Vigili del fuoco)

Paura questa notte a Carugate, in provincia di Monza e Brianza. Un incendio è divampato attorno alle 3 in un appartamento che si trova in via Marmolada. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo: sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce bianca di Milano, sezione di Carugate oltre a quattro mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. I pompieri sono riusciti a operare nella stretta via riuscendo a mettere in salvo gli occupanti dell'appartamento. Successivamente hanno domato il rogo e adesso dovranno cercare di risalire alle cause. Tre persone sono rimaste ferite nell'incendio: stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi. I tre sarebbero infatti rimasti intossicati dal fumo che ha invaso l'appartamento e sono stati trasportati per precauzione all'ospedale di Cernusco sul Naviglio in codice verde.