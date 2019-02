Un uomo di 88 anni, Candido Marchesi, è morto carbonizzato nel garage dell'abitazione in cui abitava nel Bresciano. La tragedia è avvenuta a Cesane di Provaglio Valsabbia nella tarda mattinata di domenica. Non sono ancora chiare le cause del rogo, divampato nella rimessa attigua alla cascina in cui l'anziano abitava da solo. È stato il fratello dell'uomo il primo a recarsi sul posto, dopo che in paese in tanti lo avevano avvisato del fumo che si stava sollevando dalla cascina. Quando il famigliare della vittima è arrivato, però, le fiamme sono divampate in maniera più violenta: probabilmente a prendere fuoco sono state alcune taniche di benzina che l'anziano custodiva nel garage per le attività di giardinaggio e per gli altri lavori che eseguiva nella cascina, con tanto di orto e vigneto.

Una volta spento il rogo i pompieri hanno trovato il corpo carbonizzato

Sul posto, in via Mazzini, sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco: le operazioni per domare le fiamme sono andate avanti a lungo e si sono rivelate più difficoltose del previsto. Solo quando il rogo è stato spento e i pompieri hanno ispezionato il garage andato a fuoco si sono accorti che all'interno c'era il corpo carbonizzato dell'88enne. Sulla salma sarà eseguita l'autopsia: bisognerà infatti capire se l'uomo sia morto intossicato dal fumo o se sia stato avvolto dalle fiamme quando era ancora in vita. Si indaga anche per capire cosa abbia innescato il rogo. Il paese intanto è in lutto: la vittima era molto conosciuta in tutto Cesane e apprezzata per la sua laboriosità. Continuava infatti a curare la propria cascina nonostante fosse andato in pensione da tempo.