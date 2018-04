Poche ore dopo il principio di incendio in un locale in piazza Diaz, nel centro di Milano, un altro incendio è divampato nei pressi del McDonald's che si trova in piazza XXIV Maggio, alla Darsena. Le fiamme, come riferito dai vigili del fuoco, sono partite attorno alle 12.30 da un box che si trova proprio nei sotterranei del fast food. Due operai stavano effettuando alcuni lavori di manutenzione in un'area opportunamente recintata: mentre tagliavano una vecchia cisterna si sarebbero sprigionate delle scintille che hanno provocato il rogo. L'incidente ha creato una colonna di fumo proprio all'ingresso del fast food: il McDonald's, di conseguenza, è stato evacuato per precauzione, operazione che è avvenuta senza particolari problemi. Il ristorante è stato poi temporaneamente chiuso per prudenza. I due operai che stavano lavorando all'interno del cantiere sono stati soccorsi prima dai vigili del fuoco e poi da un'ambulanza del 118: sarebbero rimasti leggermente intossicati ma non sono rimasti feriti.

Mattinata movimentata per i vigili del fuoco: altri due incendi

L'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con tre mezzi per mettere in sicurezza l'area del cantiere e le immediate vicinanze, ha mandato in tilt il traffico: la polizia locale ha infatti chiuso alla circolazione corso di Porta Ticinese per consentire le operazioni. Per i pompieri si è trattata decisamente di una mattinata movimentata, iniziata all'alba con tre camion andati a fuoco nel piazzale di una ditta di autotrasporti e proseguita con un principio di incendio in un locale della centralissima piazza Diaz: in entrambi i casi non si segnalano feriti.