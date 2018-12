Fiamme questa mattina in un palazzo in via Melzo, a Milano. L'incendio è divampato poco prima delle 8 in un edificio che si trova al civico 10, nella zona di Porta Venezia. Il rogo ha provocato un'alta colonna di fumo visibile anche da corso Buenos Aires. Vigili del fuoco, polizia locale e soccorritori del 118 sono giunti sul posto. Il palazzo è stato fatto evacuare: chiuse al traffico via Melzo all'altezza di via Malpighi e via Lambro all'altezza di via Sirtori per consentire l'intervento dei pompieri.

Le fiamme a quanto pare hanno interessato il tetto dell'edificio, un palazzo di quattro piani. Ignote al momento le cause dell'incendio. I condomini sono stati svegliati dalle urla di alcuni residenti: un anziano è rimasto intossicato per aver respirato il fumo ed è stato portato via in ambulanza: era anche sotto choc per lo spavento. I vigili del fuoco, saliti sul tetto mediante un'autoscala, hanno domato il rogo e dovranno adesso accertarne le cause.