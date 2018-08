in foto: I vigili del fuoco in azione

Un incendio è divampato nella tarda serata di oggi a Lentate sul Seveso, comune in provincia di Monza e Brianza. Le fiamme hanno interessato un'azienda agricola che si trova in via Gerbino, "La botanica". Il rogo, stando a quanto riportato dai vigili del fuoco, sarebbe divampato nel fienile dell'azienda, un agriturismo con camere e un ristorante che organizza anche diverse attività didattiche. Fortunatamente nessuno, stando alle prime informazioni, sarebbe rimasto ferito o intossicato. Per spegnere le fiamme sono al lavoro numerose squadre dei vigili del fuoco: ai pompieri del comando di Milano, intervenuti con tre autopompe e quattro autobotti, si aggiungeranno nei prossimi minuti anche rinforzi in arrivo dal comando di Como. Solo una volta domate le fiamme si potrà procedere agli accertamenti per individuare le cause del rogo.