in foto: La cucina bruciata (Foto Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco a Molteno, in provincia di Lecco. Questa mattina, attorno alle 7, i pompieri hanno salvato dalle fiamme due persone: la proprietaria di una villetta e un suo parente. I due erano nella loro abitazione, una villetta di due piani, quando nella cucina dell'abitazione è divampato un incendio. Dalla sede centrale dei vigili del fuoco di Lecco sono partite un'autopompa e un'autoscala con sette pompieri: i vigili del fuoco hanno raggiunto la villetta, soccorrendo i due occupanti che nel frattempo erano saliti al primo piano e si erano messi vicini a una finestra, per cercare di non respirare i fumi tossici che si erano sprigionati. La signora soccorsa è stata presa in braccio da un vigile del fuoco, mentre l’altra persona è stata accompagnata da un altro vigile del fuoco: entrambi sono stati portati all'esterno dell'abitazione e affidati alle cure del personale medico. I vigili del fuoco hanno successivamente spento completamente l'incendio: l'intervento è durato in tutto due ore.