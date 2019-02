Momenti di paura, nella tarda serata di ieri, mercoledì 27 febbraio, a Rodano, nella provincia di Milano. Qui, in via Ontano, un incendio è scoppiato nella tavernetta di un'abitazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Milano, con quattro automezzi, che hanno prontamente domato le fiamme. Le cause del rogo non sono ancora state individuate: sono in corso gli accertamenti dei pompieri e delle forze dell'ordine per cercare di individuare i motivi dell'incendio.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118: due persone sono state soccorse e trasportate in ospedale, probabilmente intossicate dal fumo che si è sprigionato dall'incendio. Le loro condizioni di salute, ad ogni modo, non sarebbero gravi.