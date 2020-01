in foto: (Immagine di repertorio)

Momenti di paura questa notte a Vigevano, in provincia di Pavia. Un incendio è divampato in una palazzina in via Argentina. Le fiamme sono partite attorno alle 3.20, per cause da accertare: secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco a Fanpage.it, pare comunque che il rogo si sia sviluppato a partire dal divano presente in una delle abitazioni. Da lì, le fiamme si sarebbero poi propagate nel resto dell'edificio, una palazzina di tre piani, inondandolo anche di fumo. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 inviati dall'Azienda regionale emergenza, sono intervenuti anche i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Vigevano. I pompieri hanno fatto evacuare tutte le persone presenti nella palazzina, incluse quelle che si erano rifugiate nel vano scale a causa del fumo.

Sedici persone evacuate: otto in ospedale, una ustionata

Sedici, in totale, le persone coinvolte dal rogo: otto di loro, visitate sul posto, non hanno avuto bisogno di essere portate in ospedale. Per altre otto invece il ricovero si è reso necessario: quattro sono state trasportate all'ospedale di Vigevano mentre altri quattro inquilini sono stati portati all'ospedale Beato Matteo. Nessuna tra le persone ricoverate è in pericolo di vita: a riportare le conseguenze più gravi è stata una persona – di cui non si hanno al momento ulteriori informazioni – che nell'incendio ha riportato ustioni di secondo grado al naso. L'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso: dopo aver spento le fiamme stanno infatti proseguendo gli accertamenti per cercare di capire cosa abbia provocato il rogo, che avrebbe potuto avere anche conseguenze più gravi.