Momenti di paura, nel tardo pomeriggio di oggi, in zona Morivione, nella periferia meridionale di Milano. Qui, in via dei Fontanili, un incendio è divampato in una palazzina sita al civico 24, come riporta Milano Today. Dall'edificio si è innalzata un'alta colonna di fumo nero, visibile in tutta l'area circostante: sul posto sono prontamente arrivati i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Milano, che sono intervenuti con quattro mezzi. Da quanto si apprende, l'incendio è divampato nell'appartamento posto al piano ammezzato della palazzina: anche se le fiamme hanno interessato soltanto l'abitazione in questione, il fumo si è presto diffuso in tutto l'edificio; questo ha spinto i pompieri ad evacuare, in via precauzionale, tutte le abitazioni.

I vigili del fuoco si sono subito adoperati per domare le fiamme, riuscendo infine, non senza difficoltà, ad estinguere il rogo. Non sono ancora state individuate le cause dell'incendio, anche se, stando a una prima ricostruzione, questo sarebbe di natura accidentale. Oltre ai pompieri, sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine, nonché i soccorritori del 118: per fortuna, però, stando alle prime informazioni, nessuna persona sarebbe rimasta ferita o intossicata.