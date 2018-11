in foto: L’incendio a Cornaredo (Foto: Vigili del fuoco)

Un incendio è divampato questa mattina a Cornaredo, in provincia di Milano. Le fiamme hanno avvolto il tetto di una palazzina di più piani in via Lamberti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con sei automezzi: nelle operazioni di soccorso i pompieri hanno tratto in salvo un'anziana di 99 anni, che è stata fatta evacuare per precauzione. Nessuno tra gli inquilini dello stabile ha riportato conseguenze. Non sono chiare le cause del rogo, che ha prodotto una densa nube di fumo nero chiaramente visibile dai dintorni della palazzina. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme attorno alle 13: proseguono le verifiche sull'agibilità del palazzo, che non sembra comunque aver riportato gravi danni strutturali.

Altri roghi nella notte

Per i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono state una nottata e un'inizio di giornata molto complessi. Tre gli interventi: oltre a Cornaredo i pompieri sono intervenuti in un magazzino di Bollate, distrutto dal fuoco e in un centro commerciale di Pantigliate. In nessun caso fortunatamente si sono registrati feriti.