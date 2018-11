in foto: L’intervento dei vigili del fuoco al centro commerciale Paullese Center

Un incendio scoppiato nella notte ha messo in allarme i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Le fiamme si sono sviluppate lunedì all'alba nel centro commerciale "Paullese Center", di via Dei Rioni, a Pantigliate, nel Milanese: i pompieri sono intervenuti con diversi mezzi per domare l'incendio che stando a quanto comunicato dalla centrale operativa non avrebbe causato danni a persone. Nessun intossicato o ferito, si legge nella nota dei vigili del fuoco. Fortunatamente anche la struttura non ha subito grossi danni grazie al tempestivo intervento dei pompieri che ha impedito alle fiamme di propagarsi anche ai negozi vicini. In corso i rilievi per capire la natura dell'incendio.