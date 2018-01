Paura nel Milanese, a Baranzate, per un principio di incendio che si è sviluppato in un'azienda che smaltisce rifiuti speciali, industriali e inerti. Le fiamme sono divampate attorno alle 16.30 nella ditta Suez di via Cristina Belgioioso, che si trova vicino al sito che ha ospitato l'Esposizione universale del 2015, tra i territori di Milano e Baranzate. La ditta, che in passato si chiamava Ecoltecnica, è catalogata come stabilimento "Rir", ossia a rischio di incidente rilevante. Sul posto sono subito intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, inclusi uomini del gruppo Nbcr (Nucleare, batteriologico, radiologico e chimico). Dopo aver spento le fiamme, che sarebbero divampate in un impianto tritarifiuti, sono iniziate le verifiche dei pompieri, che dovranno accertarsi che non vi siano rischi per la popolazione.

Il sindaco di Baranzate: Incendio spento, in corso le verifiche.

Fortunatamente non risultano persone rimaste ferite né intossicate: ad aiutare i pompieri è stato anche l'impianto antincendio dello stabilimento, entrato subito in funzione. Il sindaco di Baranzate, Luca Elia, è al corrente della situazione: sulla sua pagina Facebook ha dato notizia del principio di incendio riferendo delle verifiche in corso da parte dei vigili del fuoco. Alcuni cittadini hanno scritto allarmati al primo cittadino: al momento però non sono stati diffusi appelli alla cittadinanza.