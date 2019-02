in foto: La cascina in fiamme (Vigili del fuoco)

Paura a Fallavecchia, una frazione di Morimondo in provincia di Milano. Nel pomeriggio di ieri un incendio è divampato all'interno di una cascina. Non è chiara la causa del rogo: la cascina ha iniziato a bruciare attorno alle 16.30 e le fiamme, complice il vento, si sono propagate in fretta in tutto l'edificio causando un'alta colonna di fumo visibile anche in lontananza. I residenti della zona hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano e Pavia con ben 12 automezzi. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutto il pomeriggio e la notte e si sono concluse solo nella mattinata di oggi, domenica 24 febbraio. Fortunatamente non ci sono feriti: si temeva per alcune mucche che erano rimaste intrappolate all'interno delle stalle ma l'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di metterle in salvo. Restano da capire adesso le cause del maxi incendio che ha richiesto un super lavoro da parte dei pompieri.