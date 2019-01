Un materasso in fiamme all'interno di una cantina usata come dormitorio. Cento persone evacuate e quattro finite in ospedale. Si può riassumere così a grandi linee la mattinata movimentata vissuta da circa cento persone in via Celentano, una strada all'angolo con via Padova a Milano. Questa mattina un incendio è divampato all'interno della cantina dove, al contrario di quello che dovrebbe essere, alcune persone dormivano. A prendere fuoco è stato un materasso. Le fiamme e il fumo hanno spaventato i residenti e hanno fatto partire la chiamata ai vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti con ben otto mezzi: per operare in sicurezza hanno fatto evacuare l'interno stabile. Circa un centinaio di persone, tra cui un disabile, hanno trovato alloggio temporaneo all'interno di un autobus dell'Atm, in maniera da poter stare al caldo. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno spento le fiamme: dal materasso il rogo si era propagato anche ad alcuni contatori elettrici e del gas del palazzo, danneggiandoli. Sul posto sono arrivate anche le ambulanze dell'Areu: quattro persone, tra cui un bimbo di un anno, sono finite in ospedali per accertamenti. Una ragazzina di 15 anni ha riportato una leggera intossicazione: nessuno comunque è rimasto gravemente ferito e quando i pompieri hanno ultimato le operazioni di spegnimento gli altri inquilini del palazzo sono potuti rientrare nelle loro abitazioni.