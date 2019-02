in foto: L’incendio (Foto: Vigili del fuoco)

Mattinata all'insegna dell'apprensione a Legnano, in provincia di Milano. Questa mattina, attorno alle 12, un incendio è divampato all'interno del supermercato Carrefour che si trova in via Pionieri dell'aria. Il rogo, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, sarebbe partito da un compattatore di carta e cartoni presente in un'area che non era aperta al pubblico. I locali che ospitano il compattatore sono stati presto invasi dal fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Legnano a bordo di un'autopompa. In poco tempo le fiamme sono state spente: i pompieri hanno portato il compattatore all'esterno dei locali evitando così che si saturassero di fumo. Sul posto, attorno a mezzogiorno, è intervenuta anche un'ambulanza inviata in codice giallo dall'Azienda regionale emergenza urgenza. Il personale sanitario ha curato sul posto un uomo di 36 anni rimasto coinvolto nell'incendio: non è stato necessario il trasporto in ospedale. Resta adesso da capire cosa abbia provocato il rogo all'interno del compattatore: probabilmente si è trattato di un malfunzionamento o di un corto circuito.