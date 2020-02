in foto: (Immagine di repertorio)

Qualche momento di apprensione ma fortunatamente nessun ferito nell'incendio che si è verificato a Milano nella mattinata di oggi, venerdì 28 febbraio. Le fiamme sono divampate in un appartamento al quinto piano di un palazzo, attorno alle 11, per cause ancora da accertare. Dal palazzo si è levata una colonna di fumo visibile anche dalle zone circostanti e che ha destato qualche timore nei residenti. Sul posto sono intervenuti con due autopompe e un'autoscala i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che nel giro di poco tempo hanno spento il rogo. A quanto pare nell'appartamento in questione non c'era nessuno, per cui non si sono verificati feriti né intossicati. A scopo precauzionale, in ogni caso, sul posto si erano recate anche i soccorritori del 118 con un'automedica, inviata dall'Azienda regionale emergenza urgenza.

Ieri una donna e l'anziana madre sono morte nel rogo del loro appartamento

Sono al momento in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco in merito alle cause del rogo. Si può in ogni caso parlare di scampato pericolo, dopo che solo ieri mattina un incendio con conseguenze ben diverse aveva devastato un appartamento a Cernusco sul Naviglio, nell'hinterland di Milano. Due persone, madre e figlia di 86 e 51 anni, sono purtroppo morte tra le fiamme all'interno della loro abitazione in una palazzina dell'Aler. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte dei carabinieri e non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario: un caso di omicidio-suicidio.