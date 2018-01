in foto: I soccorritori provano a rianimare il gatto rimasto intossicato

Un incendio è divampato questa mattina in un palazzo a San Donato Milanese, vicino Milano, ustionando un'anziana e uccidendo purtroppo il suo animale domestico, un gatto di grossa taglia. Le fiamme hanno interessato un appartamento all'interno di un edificio di cinque piani che si trova al civico 15 di via Cesare Battisti, vicino alla sede del Comune. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe, un'autoscala e un carro di soccorso, oltre a un'ambulanza del 118. I pompieri sono riusciti a domare in pochi minuti le fiamme e hanno prestato il primo soccorso agli occupanti dell'appartamento, l'anziana proprietaria di casa e il suo felino. La donna, di 79 anni, è stata successivamente medicata sul posto dal personale paramedico, rifiutando il trasporto in ospedale. Non ce l'ha fatta invece il suo gatto: l'animale, di grossa taglia, era a sua volta rimasto gravemente intossicato. Il personale del 118 ha provato a lungo a rianimare il felino sul posto, senza purtroppo riuscirci. Adesso i vigili del fuoco dovranno cercare di capire cosa ha provocato il rogo, che ha privato un'anziana del suo amico a quattro zampe.