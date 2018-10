in foto: (Foto di repertorio: Vigili del fuoco)

Un'altra discarica è andata a fuoco in Lombardia. È accaduto giovedì sera alla periferia di Cremona. A bruciare è stata la piastra ecologica di San Rocco, dove si smaltiscono rifiuti di diverso tipo. Il rogo non è durato molto: i vigili del fuoco sono riusciti a contenere e poi a spegnere l'incendio nel giro di un'ora circa. I rifiuti bruciati, tuttavia, hanno prodotto una nuvola di fumo nero che si è innalzata e poi, spinta dal vento, ha attraversato il capoluogo di provincia. Cittadini e istituzioni locali sono preoccupati per possibili rischi ambientali e di salute legati all'eventuale presenza di sostanze inquinanti nell'aria. A tal proposito si attende l'esito degli esami condotti dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale sui campioni prelevati. Nel frattempo si indaga sulle cause del rogo, che arriva a pochi giorni di distanza da quelli di Novate Milanese e di via Chiasserini a Milano: a differenza di quest'ultimo, dove si sospetta che la causa sia dolosa, dai primi rilievi sembrerebbe che l'incendio nel deposito di rifiuti di San Rocco sia stato di natura accidentale. Gli investigatori attendono comunque di visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza per avere a disposizione ulteriori elementi. Un primo punto sulla situazione è atteso per oggi: è infatti in programma una riunione tra i responsabili della società che gestisce la discarica, Linea Gestioni.