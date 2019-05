in foto: L’intervento dei vigili del fuoco a Rozzano

Tre automezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 maggio, a Rozzano, nell'hinterland di Milano. La causa è un incendio divampato all'interno di un capannone che si trova in via Monte Rosa, all'angolo con via Aspromonte. Non sono ancora chiare le cause del rogo, che sarebbe divampato attorno alle ore 17. La zona dell'incendio si trova vicina ad abitazioni: dal rogo si è sviluppata una nuvola di fumo nero che ha preoccupato non poco i residenti. Per alcuni momenti si è temuto che nell'aria potessero essersi sprigionate delle sostanze chimiche, un rischio che però, come comunicato dai vigili del fuoco, alla fine si è rivelato infondato. Le squadre dei pompieri intervenute hanno spento le fiamme. Fortunatamente all'interno del capannone non era presente nessuno e quindi non ci sono state persone ferite o intossicate.

Due vittime per incendi in Lombardia

La giornata odierna in Lombardia è stata particolarmente critica sul fronte degli incendi, con due vittime in due diversi episodi a Lumezzane, nel Bresciano, e a Desio in provincia di Monza e Brianza. Nel primo caso a perdere la vita è stato un padre di famiglia, nel secondo invece la vittima è un 63enne disabile, morto a causa di un incendio divampato per un mozzicone di sigaretta acceso.