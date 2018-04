Un incendio in un appartamento, le fiamme che distruggono l'abitazione e un'intera palazzina di sette piani che viene invasa dal fumo ed evacuata. Paura domenica pomeriggio in un palazzo in via dei Pini a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. Attorno alle 16.30 un incendio è divampato in un appartamento al settimo piano dello stabile: dall'abitazione è iniziata a uscire una fitta coltre di fumo nero che è stato notato dagli abitanti della zona, che hanno subito chiamato i vigili del fuoco. I pompieri del comando provinciale di Milano sono intervenuti con diversi mezzi, assieme alle ambulanze del 118. Gli appartamenti che si trovano in una scala dell'edificio sono stati fatti evacuare dai vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme prima che si propagassero agli altri appartamenti dello stabile. Fortunatamente nessuno è rimasto ustionato, mentre alcuni abitanti del palazzo avrebbero fatto ricorso a cure mediche perché hanno inalato del fumo: nessuno di loro è comunque in condizioni preoccupanti. Una volta spente le fiamme i vigili del fuoco hanno iniziato a investigare per cercare di risalire alle cause del rogo. Qui è emersa la sorpresa: pare infatti che l'incendio si sia originato, per cause da accertare, a partire da un barbecue acceso proprio nell'appartamento andato a fuoco.