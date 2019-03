Incendio in un appartamento nel centro di Milano: evacuato il palazzo

Un incendio è divampato nella notte in un appartamento in via San Giovanni sul Muro, nel centro di Milano. In fiamme un’abitazione al primo piano di un palazzo. La persona che si trovava all’interno è stata messa in salvo dai vigili del fuoco. Evacuato per precauzione l’intero stabile, un edificio di quattro piani. Non ci sono stati feriti.