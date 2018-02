in foto: (Immagine di repertorio)

Stavano dormendo nella stanza da letto, all'interno del loro appartamento, quando nella stanza accanto si è sviluppato un incendio. Paura questa mattina a San Giuliano Milanese, cittadina alla periferia sud est di Milano per un papà e suo figlio, un bambino di un anno. I due sono stati sorpresi dalle fiamme e sono stati salvati dal provvidenziale intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare l'incendio. I pompieri sono intervenuti in una palazzina al civico 8 in via Bramante, nella cittadina che si trova nell'hinterland di Milano. L'incendio è divampato in un appartamento posto al terzo piano: non sono ancora note le cause, che saranno probabilmente oggetto di accertamenti da parte dei pompieri e della polizia. Padre e figlio sono stati entrambi trasportati per accertamenti all'ospedale di Melegnano: a parte il comprensibile spavento, nessuno ha riportato fortunatamente gravi conseguenze nell'episodio ed entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice verde.