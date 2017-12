Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento in via Gardone, a Milano, nella zona di corso Lodi. Il rogo è divampato per cause ancora da accertare all'interno di un'abitazione posta al quarto e penultimo piano di una palazzina, al civico 6. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe, un'autoscala e un carro soccorso, oltre ai mezzi di soccorso del 118. I pompieri hanno domato il rogo, mettendo in sicurezza l'appartamento e la palazzina. Fortunatamente non si segnalano feriti né intossicati: l'intervento delle ambulanza del 118 si è rivelato inutile. Spetterà adesso ai vigili del fuoco accertare la causa dell'incendio.

Ieri un altro incendio in una mansarda ad Arluno.

Nella giornata di ieri, mercoledì 20 dicembre, i vigili del fuoco del comando centrale di via Messina erano intervenuti ad Arluno, in provincia di Milano, per spegnere un incendio divampato in una mansarda. In quel caso il proprietario di casa, un uomo di 36 anni, è rimasto leggermente ustionato: stava dormendo quando è scoppiato il rogo, causato a quanto pare da un corto circuito. Il 36enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda, specializzato nel trattamento delle ustioni, anche se le sue condizioni non sono particolarmente gravi.