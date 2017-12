Un uomo di 36 anni è rimasto leggermente ustionato ad Arluno, in provincia di Milano, dopo che la mansarda in cui abitava è andata a fuoco. L'incendio, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è divampato attorno alle 4 del pomeriggio in una palazzina che si trova in via Scrofani, al civico 5. Sul posto, oltre a diversi mezzi di soccorso del 118, tra cui un elicottero, allertati in codice giallo, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando centrale di via Messina a Milano e i carabinieri della compagnia di Legnano. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme grazie all'ausilio di un'autoscala e un'autobotte, mettendo in salvo il 36enne.

Il ferito è stato trasportato in elicottero al Niguarda: non sarebbe grave.

L'uomo è stato medicato sul posto dai paramedici del 118 ed è stato successivamente caricato sull'elicottero, che lo ha trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, specializzato nel trattamento delle ustioni: nel nosocomio a nord di Milano si trova infatti il Centro grandi ustionati. Secondo le prime informazioni, comunque, le condizioni del 36enne non sarebbero gravi. Spetterà adesso ai vigili del fuoco e ai carabinieri cercare di capire cosa ha provocato l'incendio, che ha interessato un appartamento al secondo e ultimo piano di un caseggiato a schiera.