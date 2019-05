in foto: (Immagine di repertorio)

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri in uno stabile di sette piani in via Ciro Menotti a Milano, in zona Indipendenza. Le fiamme, stando a quanto riporta la testata "Milanotoday", hanno interessato un appartamento al terzo piano dell'edificio. Per gli inquilini dello stabile sono stati attimi di panico: una cinquantina di persone sono state fatte evacuare per precauzione mentre alcuni poliziotti perlustravano l'abitazione in fiamme, cercando se vi fossero persone intrappolate all'interno. Fortunatamente la famiglia a cui appartiene l'appartamento andato in fiamme non era in casa al momento dell'incendio, divampato attorno alle 13.30 per cause ancora da accertare, ma molto probabilmente accidentali.

Sei poliziotti e la custode del palazzo sono rimasti intossicati

A chiamare i soccorsi è stata la custode dell'edificio che ha poi aperto la porta dell'abitazione in fiamme agli agenti intervenuti. La tromba delle scale e l'appartamento erano già saturi di fumo nero: nonostante ciò i poliziotti si sono comunque introdotti a carponi nell'abitazione per verificare se vi fosse qualcuno all'interno, verifica che fortunatamente è finita con esito negativo. Gli agenti intervenuti, appartenenti a diversi commissariati cittadini, hanno pagato il loro coraggio con una breve visita in ospedale: sono infatti rimasti leggermente intossicati a causa del fumo respirato durante la loro perlustrazione, ma fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze. In ospedale è finita anche la custode dello stabile, pure lei con una leggera intossicazione.