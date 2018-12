in foto: L’intervento con l’autoscala (Foto Vigili del fuoco)

Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco questa mattina, sabato 29 dicembre, a Cardano al Campo, in provincia di Varese. Attorno alle 10 un incendio è divampato all'interno di un appartamento al secondo piano di un condominio. Le fiamme si sono propagate in fretta e i due occupanti dell'abitazione, una donna e il suo bambino, si sono rifugiati su un balcone in quanto impossibilitati a scappare per via delle fiamme e del fumo che avevano invaso le stanze. I vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio e Gallarate sono arrivati sul posto con diversi automezzi, tra cui un'autoscala. Proprio grazie a quest'ultima sono riusciti a raggiungere la mamma e il figlio e li hanno tratti in salvo.

Nel rogo sono morti gli animali domestici della famiglia, un cane e un gatto

I pompieri sono poi riusciti a spegnere le fiamme, evitando che l'incendio si propagasse alle altre abitazioni vicine. Non è ancora chiara la causa del rogo che ha completamente distrutto l'appartamento, dichiarato inagibile: l'ipotesi è comunque che si sia trattato di cause accidentali. Purtroppo nell'incendio i due animali domestici della famiglia, un cane e un gatto, sono morti. Sono in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'abitazione incendiatasi e dell'intero stabile che era stato fatto evacuare per precauzione.