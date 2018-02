in foto: I danni dell’incendio al centro sociale Magazzino 47 di Brescia (Facebook)

Grave episodio nella notte al centro sociale Magazzino 47 di Brescia, in via Industriale. Ignoti (non si sa se una o più persone) hanno fatto irruzione forzando una finestra e hanno raggruppato libri e altri materiali infiammabili al centro di una stanza che ospita la libreria e l'enoteca del centro sociale, appiccando il fuoco. L'incendio è stato fortunatamente contenuto dal pronto intervento dei vigili del fuoco, che sono stati avvertiti tempestivamente dall'unica persona presente nella struttura ieri notte, un esponente del centro sociale che fortunatamente non ha riportato conseguenze. Le fiamme hanno però bruciato una grande quantità di libri e diversi mobili.

Il centro sociale: Ennesimo infame attacco di fascisti e razzisti.

Sull'episodio sono adesso in corso le indagini dei carabinieri. Accertata la natura dolosa, si cercherà di individuare il responsabile del gesto, anche se per gli esponenti del centro sociale è chiara la matrice dell'attentato incendiario: "Possiamo affermare con certezza che si è trattato dell'ennesimo infame attacco di fascisti e razzisti che cercano di seminare un clima di odio razziale e intolleranza in città – si legge in un comunicato apparso sulla pagina Facebook del centro sociale – Gli stessi che nelle scorse settimane hanno colpito le Casette occupate di via Gatti e il campo Sinti di via Orzinuovi. Gli stessi che inneggiano a Luca Traini, autore dell'attentato razzista di Macerata. Per questo reagiremo di conseguenza. Con rabbia, determinazione e orgoglio". Gli antagonisti hanno dichiarato uno "stato di mobilitazione permanente antifascista" in città, annunciando per le 11.30 una conferenza stampa.