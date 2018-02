in foto: L’incendio (foto dal gruppo Facebook "Sei di Bulgarograsso se…")

Grave incidente a Bulgarograsso, alle porte di Como: un incendio ha devastato un'azienda chimica che si occupa del trattamento di rifiuti, la "Ecosfera". L'incendio è stato preceduto da un'esplosione che è stata avvertita nettamente dai residenti della zona, che hanno scritto allarmati sui social network. Secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, dieci persone – operai della struttura – sarebbero rimasti coinvolti nel rogo: tre sono rimasti ferito gravemente e sono stati trasferiti in codice rosso, mediante ambulanze e un elicottero, agli ospedali Sant'Anna di Como, Circolo di Varese e al nosocomio di Legnano. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, oltre a due eliambulanze. La seconda ha trasportato un altro ferito meno grave (un codice giallo) sempre al Sant'Anna di Como.

Attivata un'unità di decontaminazione per rischio chimico.

Oltre alle persone ferite, il timore è che nell'aria si possano essere riversate sostanze chimiche pericolose per l'uomo e l'ambiente. Dal rogo si è infatti sviluppata un'alta colonna di fumo, visibile da grande distanza. L'Areu ha attivato in via precauzionale un'unità di decontaminazione per il rischio chimico, in attesa dei rilievi dei vigili del fuoco. Secondo i primi accertamenti, l'esplosione che ha poi provocato le fiamme sarebbe avvenuta in un serbatoio che raccoglieva miscele di solventi esausti.

Cittadini spaventati dall'esplosione: evacuate alcune abitazioni.

Diversi, su un gruppo Facebook dedicato al paesino del Comasco, i commenti allarmati dei residenti della zona: "Ho sentito un boato e adesso vedo fumo, uno spavento Sento i vigili del fuoco mi sono tremate le finestre", ha scritto una donna. Mentre un'altra utente ha scritto: "Sembrava il terremoto, tremava tutto". Intorno alla ditta dove si sono verificati l'esplosione e l'incendio, che si trova in via Ferloni (dove c'è anche l'isola ecologica del Comune), è stato istituito un cordone per impedire a chiunque di avvicinarsi. Alcune abitazioni che si trovano nei pressi del luogo dell'esplosione sono state evacuate. Quattro squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme.