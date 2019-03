Un incendio è divampato nella serata di ieri, domenica 17 marzo, all'Armani hotel di Milano. Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 19, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. Sul posto, nella centrale via Manzoni e nel cuore del quadrilatero della moda milanese, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, due ambulanze e un'automedica oltre ad agenti della polizia locale di Milano. I pompieri hanno in poco tempo domato il rogo: dall'incendio si è però sprigionato del fumo che ha spinto i vigili del fuoco a far evacuare il lussuoso albergo.

Due persone in ospedale per una lieve intossicazione

In totale una ventina di persone che si trovavano all'interno sono state visitate sul posto da medici e infermieri del 112. Due di loro, due persone di 24 e 30 anni entrambi dipendenti dell'hotel, sono state trasportate in codice giallo al Policlinico di Milano con i sintomi di una lieve intossicazione. Nessuno di loro è comunque in gravi condizioni. Non si conosce ancora con precisione cosa abbia provocato il rogo: dopo attimi di trambusto la situazione è comunque tornata rapidamente alla normalità.