in foto: L’incendio (foto dalla pagina Facebook del sindaco di Induno Olona Marco Cavallin)

Un incendio è divampato all'alba di oggi, giovedì 25 ottobre, nei boschi che ricoprono il Monte Monarco, nel territorio comunale di Induno Olona (Varese). Le fiamme sono state segnalate attorno alle cinque di mattina, secondo quanto affermato su Facebook dal sindaco del paese, Marco Cavallin. Il fronte dell'incendio è ampio circa un chilometro: le fiamme avrebbero bruciato circa due ettari di bosco, ma dopo diverse ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile l'incendio è stato dichiarato "sotto controllo". Nonostante il duro lavoro dei pompieri, in ogni caso, il rogo non è ancora completamente spento, in quanto resistono ancora degli isolati focolai: "A brevissimo sposteremo il punto di rifornimento degli elicotteri spargiacqua al campo di via Andreoli presso le scuole elementari perché l'attuale base a Frascarolo non è sufficiente per le dimensioni della vasca di raccolta", ha detto il primo cittadino, presente sul posto, nell'ultimo aggiornamento sulla sua pagina Facebook. Il sindaco ha affermato che non c'è alcun pericolo per la popolazione: nonostante le sue rassicurazioni, alcuni genitori hanno ritirato i propri figli dalla scuola del paese. Una volta che le fiamme verranno completamente spente si potrà indagare per cercare di capire le cause del rogo: si sospetta possano essere dolose.