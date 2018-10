in foto: (Immagine di repertorio)

Un altro deposito di rifiuti in fiamme nel Milanese. L'ennesimo incendio è divampato all'alba di oggi a Peschiera Borromeo, in una ditta che si trova in via della Liberazione. Le fiamme sono state segnalate attorno alle 5.30: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno spento il rogo in poche ore. Spetterà adesso ai pompieri e ai carabinieri di San Donato accertare la natura dell'incendio: stando alle prime rilevazioni non si sarebbe trattato di un incendio doloso, ma di un evento accidentale. Sembra che l'incendio sia infatti scaturito da un macchinario che ha preso fuoco: le fiamme si sono poi propagate a un trituratore e tre cassoni contenenti materiale edile. Nessuno sarebbe rimasto ferito, così come non risultano essere bruciate sostanze tossiche: un'informazione importante, dal momento che la ditta si occupa della raccolta, del trasporto e dello smaltimento di rifiuti industriali speciali. Sul posto, in via precauzionale, l'Azienda regionale emergenza urgenza aveva comunque inviato tre ambulanze.

L'incendio è stato comunque segnalato ai carabinieri forestali e del Noe (Nucleo operativo ecologico), che negli ultimi giorni hanno intensificato il lavoro di prevenzione dei roghi che riguardano depositi di rifiuti, legali e illegali. La situazione è monitorata soprattutto dopo il duplice incendio dello scorso 14 ottobre alla periferia di Milano e a Novate Milanese. Nel primo caso, le fiamme alla Ipb di via Chiasserini hanno bruciato circa 16mila metri cubi di rifiuti che non avrebbero dovuto trovarsi lì: la ditta infatti non aveva le autorizzazioni necessarie. Sul rogo indaga la procura.