Paura per un gruppo di turisti in vacanza sul lago di Garda a causa di un incendio in un albergo a Toscolano Maderno, sulla sponda bresciana del Benaco. Le fiamme sono divampate all'alba, a quanto pare a causa di un corto circuito. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Brescia, che hanno fatto evacuare circa cento persone. Stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, tre di loro sono state medicate: si tratta di due uomini di 35 e 65 anni e di una donna di 49 anni. Nessuno è in gravi condizioni e solo una persona è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Gavardo. Le fiamme si sono sviluppate pochi minuti dopo le 4 del mattino: dai primi accertamenti sembra che l'origine dell'incendio sia stato un corto circuito in cucina. Nonostante la paura e il trambusto per la sveglia all'alba, però, in pochi minuti la situazione è tornata alla calma. Sul luogo dell'incendio, in via Messaga, oltre ai pompieri e a due ambulanze del 118 per soccorrere i presenti, sono arrivati anche i carabinieri del comando di Brescia, cui spetterà ricostruire la dinamica dell'episodio e accertare eventuali responsabilità.