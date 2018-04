in foto: L’incendio al McDonald’s di Sedriano (Facebook)

Fiamme e fumo sul tetto del McDonald's di Sedriano, nel Milanese. Per una incredibile coincidenza, poco prima del fumo segnalato davanti al fast food statunitense in piazza XXIV Maggio, a Milano, un altro locale della catena era stato evacuato, sempre per un incendio. Cronologicamente l'incendio a Sedriano è stato il primo: è divampato circa un'ora prima di quello che ha interessato i sotterranei del McDonald's che si trova in zona Darsena, nel capoluogo lombardo. Mentre a Milano l'incendio – un piccolo rogo – è divampato sotto al fast food, a Sedriano le fiamme hanno invece interessato il tetto della struttura. Le cause del rogo sarebbero accidentali: a provocarlo sarebbe stato un corto circuito nel locale caldaie, che si trova sul tetto della struttura. Sono stati alcuni clienti del McDonald's a segnalare la presenza di fumo sul tetto: c'è anche chi è riuscito a scattare foto poi pubblicate su Facebook.

Sul posto, sulla strada statale 11, sono intervenute due squadre dei pompieri che in pochi minuti hanno domato le fiamme. Nel frattempo il ristorante era stato evacuato: gli stessi dipendenti del McDonald's avevano fatto uscire tutti i clienti, attendendo l'arrivo dei pompieri. Fortunatamente nessuno è rimasto intossicato né ferito. Stesso bilancio anche per l'incendio che, un'ora dopo, si è sviluppato nei sotterranei del McDonald's in zona Darsena a Milano. Anche in quel caso il locale è stato evacuato ed è poi rimasto temporaneamente chiuso a scopo precauzionale.