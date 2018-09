in foto: Uno dei gatti sopravvissuti all’incendio del gattile comunale di Rho (Foto dalla clinica veterinaria Anubis, via Facebook)

Migliorano le condizioni dei quattro gatti sopravvissuti all'incendio del gattile di Rho, alle porte di Milano. Lo ha comunicato lo staff della clinica veterinaria Anubis, dove si trovano i quattro felini scampati alle fiamme che tre notti fa hanno distrutto la struttura comunale, provocando la morte di quasi 100 gatti. Due tra i mici che sono stati salvati "non hanno lesioni da ustione ma solo intossicazione da fumo, ormai risolta – ha scritto lo staff della clinica su Facebook – Un terzo gatto ha ustioni superficiali guaribili in un paio di settimane. Il gatto messo meno bene con ustioni più estese ed una grave intossicazione da fumi è fuori dalla gabbia ad ossigeno e sta piano piano recuperando, ma non sarà dimissibile fino a data da destinarsi".

L'interesse su quanto accaduto alle porte di Milano è molto alto, come testimoniato anche dalle donazioni arrivate alla onlus Dimensione animale Rho, che gestiva in convenzione col Comune il gattile. Dalla clinica Aubis quindi assicurano: "Continueremo ad aggiornare la pagina con notizie sul loro stato di salute visto il notevole interesse suscitato dalla vicenda. Lo faremo autonomamente quindi non mandate messaggi o telefonate poiché il personale della clinica è impegnato 24h con la normale attività lavorativa e potrebbe essere difficile stare dietro a tutto. Rinnoviamo la richiesta di aiuti sotto forma di cibo per gatti, acqua, ciotole/piattini monouso in plastica o carta, mentre non servono ulteriori donazioni di coperte (ne sono già arrivate più che a sufficienza).

Tale materiale può essere conferito presso il banchetto che verrà allestito alla Viridea di Rho questo sabato e domenica, oppure presso la nostra clinica veterinaria dove i volontari ritireranno il tutto".

L'incendio sarebbe stato provocato da un corto circuito a un quadro elettrico (la struttura era dotata di impianto a norma), eppure non sono mancate le polemiche su presunte responsabilità da parte dei volontari del gattile. Tanto che lo staff della clinica veterinaria ha scritto: "In ultimo chiediamo cortesemente di smetterla con le inutili e sterili polemiche verso i volontari del gattile che non hanno nessuna colpa per quanto successo ma sono vittime esattamente come i gatti defunti. Non c'è necessità di avvocati, periti, pompieri ed esperti di animal care dell'ultima ora, ma solo di rimboccarsi le maniche".