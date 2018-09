in foto: Ciò che resta del gattile comunale a Rho dopo l’incendio (Foto: Vigili del fuoco)

Del gattile comunale di Rho, alle porte di Milano, restano le pareti esterne carbonizzate e poco altro. La struttura andata a fuoco due notti fa ha riportato danni tali da dover essere necessariamente demolito e ricostruito. Purtroppo però la tragedia della scorsa notte, dovuta a quanto pare a un corto circuito, ha lasciato un segno molto più profondo in tutti gli amanti degli animali e non: nel rogo sono infatti morti circa 100 gatti che erano ospitati nella struttura. Ieri il sindaco di Rho, Pietro Romano, si è recato presso ciò che resta del gattile per accertarsi della situazione con i vigili del fuoco e le forze dell'ordine e parlare con i volontari dell'associazione Dimensione animale Rho, che gestiva in convenzione la struttura: "L’incendio mi ha lasciato sgomento – ha detto il sindaco – Esprimo la mia solidarietà a tutti i volontari invitandoli a non mollare e ad andare avanti in questa loro importante attività. Ho già dato la disponibilità mia e dell’amministrazione a collaborare per ricostruire la struttura".

Scattata una raccolta fondi per aiutare il gattile

Il sindaco ha anche invitato i cittadini ad aiutare la onlus che ha organizzato una raccolta di donazioni, cibo per gatti, coperte, piatti di plastica, acqua. La gara di solidarietà tra gli amanti dei gatti e in generale degli animali è già scattata: "Grazie a tutti quelli che in queste ore stanno esprimendo la loro solidarietà e ci stanno offrendo aiuto – hanno scritto sulla loro pagina Facebook i volontari dell'associazione Dimensione animale – Al momento abbiamo stallo per tutti i cani. Abbiamo bisogno di donazioni, cibo per gatti, coperte, piatti di plastica, acqua. Per favore non portate nulla in gattile. Abbiamo organizzato una raccolta davanti al Viridea di Rho sabato e domenica, oppure potete portare quello che potete presso la clinica veterinaria Anubis di Pogliano". La raccolta fondi è possibile anche tramite bonifico all'IBAN IT42E0558420500000000018432, intestato a "Dimensione animale Rho".