in foto: I vigili del fuoco al lavoro

Un'intera palazzina evacuata e una persona trasportata in codice giallo in ospedale. Paura nella mattinata di oggi, martedì 9 giugno, a Rozzano, nell'hinterland di Milano, dove un incendio è divampato in un palazzo di quattro piani che si trova in via dei Narcisi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con sei automezzi, tra cui un'autoscala e autopompe, oltre ai mezzi di soccorso del 118. I pompieri hanno evacuato per sicurezza l'intero stabile.

L'incendio è partito da una cantina per cause ancora da accertare

Una persona tra i presenti è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. L'incendio, stando ai primi accertamenti dei vigili del fuoco, sarebbe partito da una cantina del palazzo, completamente annerita dal fuoco. Non si conoscono al momento le cause del rogo: sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dello stabile e solo al termine si potrà capire se si sia trattato di un episodio accidentale o di un atto doloso.